Agencija za varnost prometa in Policija bosta v ponedeljek pričeli izvajati drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo »Hitrost«, ki bo trajala do 11. junija in je evropsko usklajena. Sočasno bo potekala tudi druga letošnja nacionalna preventivna akcija »Varnost voznikov enoslednih motornih vozil«. Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnos ...