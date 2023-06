Huda ura v okolici Maribora, danes spet slaba napoved #foto #video SiOL.net Z uprave za zaščito in reševanje po včerajšnjih neurjih poročajo o več škodnih dogodkih. Voda je vdirala v stanovanjske hiše, ogrožala objekte in vrtove, na območju Maribora se je sprožilo več zemeljskih plazov. Tudi danes grozijo krajevne plohe in nevihte, dopoldne bodo narasle reke na zahodu, jugu in deloma v osrednji Sloveniji, popoldne pa ob lokalno močnejših padavinah tudi drugod po Sloveniji.

