Na njivi v Hajdini našli več topovskih granat iz druge svetovne vojne Lokalec.si Mariborski policisti poročajo o najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev. “12.8.2023 je bilo na njivi, na območju Spodnje Hajdine najdeno 5 neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) – topovskih granat iz II. svetovne vojne. NUS so zavarovali strokovni delavci ter jih odpeljali v skladišče v uničenje,” so zapisali mariborski policisti. O dogodku poroča tudi Uprava za zaščito in reševanje RS: “Ob 14.43 ...

Sorodno Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Matic Tasič

Tanja Fajon

Robert Golob