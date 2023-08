Danes zjutraj je prišlo do prometne nesreče na Štajerskem. “Ob 9.57 sta na cesti Šentjur–Šmarje pri Jelšah, občina Šmarje pri Jelšah, trčila traktor in motorno kolo. Gasilci PGD Steklarna Rogaška in Šmarje pri Jelšah so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi v nesreči poškodovane osebe,” so zapisali na strani Uprave za zaščito in reševanje RS.