Osemnajstmesečna otroka padla v nezaščiten vodnjak Primorske novice Dopoldne sta v naselju Pence v občini Grosuplje osemnajstmesečna otroka padla v nezaščiten vodnjak ob stanovanjski hiši. Še pred prihodom gasilcev PGD Št. Jurij in Grosuplje so ju nepoškodovana iz vode z globine okoli dveh metrov rešili domači, poroča uprava za zaščito in reševanje.

