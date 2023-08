Dopoldne sta v naselju Pence v občini Grosuplje osemnajstmesečna otroka padla v nezaščiten vodnjak ob stanovanjski hiši. Še pred prihodom gasilcev PGD Št. Jurij in Grosuplje so ju nepoškodovana iz vode z globine okoli dveh metrov rešili domači, poroča uprava za zaščito in reševanje. Gasilci so vodnjak zaščitili, reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in zdravnik ZD Grosuplje pa so otroka na kraju preventivno pregledali. STA