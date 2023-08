Tragično: Gasilci so odprli vrata, v stanovanju pa mrtva oseba Lokalec.si Včeraj popoldne so bili gasilci napoteni na odpiranje vrat, poroča Uprava za zaščito in reševanje RS. Kot kaže so v stanovanju naleteli na tragičen prizor. Do intervencije je sicer prišlo malo po 15. uri. “Ob 15.06 so v ulici Breg v občini Središče ob Dravi gasilci PGD Središče ob Dravi s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in omogočili dostop pristojnim službam do preminule osebe,” so zapisali na strani uprave za zaščito in reševanje RS.

