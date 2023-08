Nadaljujejo se donacije prizadetim v povodnji Demokracija Piše: C. R., STA Na današnji dan solidarnosti se poleg fizične pomoči pri čiščenju po katastrofalni povodnji pred nekaj več kot tednom dni nadaljujejo tudi napovedi donacij in drugih oblik pomoči prizadetim. Gre tako za pomoč v denarju kot v opremi. Med številnimi, ki pomagajo ali bodo še pomagali, so se danes npr. oglasili iz Zveze Rotary klubov Slovenije. Spomnili so, da je humanit

Sorodno















































































































































































































































































































































































Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Madžarska

Makedonija

Nemčija

Slovaška Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Romana Lesjak

Robert Golob

Ana Roš