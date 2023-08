Danes in v petek lahko ob plohah in nevihtah narastejo hudourniki in manjše reke Demokracija Piše: C. R., STA Ob popoldanskih plohah in nevihtah lahko danes in v petek narastejo posamezni hudourniki in manjše reke, verjetnost za to je danes večja na severu države. Možna so razlivanja padavinske in zaledne vode, predvsem na Gorenjskem, Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, kjer so odtočne razmere ob vodotokih in zaledjih spremenjene, opozarja Arso. Kot so sicer navedli v hidr

