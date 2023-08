V nedeljo so člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika zaznali obsežno onesnaženje vode na Ljubljanskem barju - najverjetneje gre za onesnaženje s komunalnim blatom čistilnih naprav. Onesnaženje so že potrdili prvi testi, zato je odkritje prijavljeno na pristojnem inšpektoratu, krajinskem parku in policiji.