(LJUBLJANA) Kaj se dogaja na Ljubljanskem barju? Geografi naleteli na hudo onesnaženje vode, vse skupaj sumljivo spominja na Jankovićev “drekovod” Demokracija Piše: C. R. Člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika so v nedeljo na Ljubljanskem barju zaznali obsežno onesnaženje vode, najverjetneje s komunalnim blatom čistilnih naprav. Onesnaženje so potrdili tudi prvi testi, zato so odkritje med drugim prijavili pristojnemu inšpektoratu, krajinskemu parku in policiji. Kot je za STA potrdil profesor fizične

