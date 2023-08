Na Barju onesnažena voda nejasnega izvora Dnevnik Na Ljubljanskem barju je večje območje onesnažene vode. Skupina geografov je podala prijavo na policijo in pristojne institucije, saj so v vodi namerili nenaravno visoke vrednosti fosfatov in kloridov. Vode z omenjenega območja so našli na pritoku v...

Sorodno



















































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tina Šutej

Janez Janša

Martina Ratej

Anita Horvat