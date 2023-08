Ljubljansko barje: po nutrijah problem še onesnažena voda Reporter Člani oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani in Geografskega inštituta Antona Melika so v nedeljo na Ljubljanskem barju zaznali obsežno onesnaženje vode, najverjetneje s komunalnim blatom čistilnih naprav. Onesnaženje so potrdili tudi prvi testi, zato

Sorodno











Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Janez Janša

Uroš Brežan

Tanja Fajon