Meteorologinja napoveduje, kaj nas čaka po vročinskem valu SiOL.net Zaradi velike toplotne obremenitve je agencija za okolje (Arso) za danes, soboto in nedeljo izdala oranžno opozorilo. Konec tedna bo namreč sončen in izjemno vroč, saj se lahko temperature povzpnejo vse do 37 stopinj Celzija, povečana pa je tudi požarna ogroženost. V ponedeljek nas bo zajela hladna fronta z nevihtami in ohladitvijo do 15 stopinj Celzija. Ohladitev bo sicer le prehodna, saj bodo že...

