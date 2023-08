Danes bo jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, pri nas do 33 °C. Jutri bo pretežno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35, pri nas do 31 °C. V ponedeljek lahko pričakujemo močnej...