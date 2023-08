Kot opozarjajo na Meteoinfo Slovenija, prihaja popoldan drugi višek padavin, z razliko, da bo zaradi prevladujočega JV vetra tokrat predvidoma glavnina v vzhodni polovici Slovenije. Na tem območju lahko do jutri zjutraj pričakujemo 40-60 mm, krajevno pa zlasti na območju Pohorja in Kozjaka lahko tudi 80-100 mm. Glavnina se obeta od popoldneva do prve polovice noči na sredo. Pričakujemo lahko močne...