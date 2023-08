Po nevihtah, ki so danes največ težav povzročile na zahodu in v osrednjem delu države, se pestro vremensko dogajanje v torek seli na vzhod države. Podobne količine, kot so padle danes, lahko v torek pričakujemo na severovzhodu države. Predvidoma v manjšem obsegu se bosta razlivali Drava in Mura, opozarjajo hidrologi na agenciji za okolje.