Tragično: V reki opazili negibno osebo Maribor24.si Ob 16.35 so pri naselju Griblje, občina Črnomelj, opazili negibno osebo v reki Kolpi, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Žal ji ni bilo več pomoči. Gasilci PGD Črnomelj so z pomočjo čolna in s tehničnim posegom mrtvo osebo potegnili iz reke na brežino ter jo predali pristojnim službam.

