Tragično: Iz reke gasilci potegnili mrtvo osebo Lokalec.si Danes malo po pol petih uri popoldne je prišlo do nesreče na vodi. Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje RS osebi ni bilo pomoči: “Ob 16.35 so pri naselju Griblje, občina Črnomelj, opazili negibno osebo v reki Kolpi. Gasilci PGD Črnomelj so z pomočjo čolna in s tehničnim posegom mrtvo osebo potegnili iz reke na brežino ter jo predali pristojnim službam.”

