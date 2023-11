Včeraj zvečer, ob 21.43, se je na cesti Novo mesto-Metlika pri naselju Dolnja Težka Voda zgodila hujša prometna nesreča. Trčili sta osebni vozili in tovorno vozilo. Ena oseba je v nesreči umrla. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili tri osebe in pomagali pri prenosu do reševalnega vozila in oživljanju. Preberite še: V Parku vojaške zgodovine premi