Danes zjutraj ob 7.06 so na Straški cesti v Novem mestu, pri vojašnici v Bršljinu, trčili osebni in tovorno vozilo. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na osebnih vozilih, s tehničnim posegom iz vo ...