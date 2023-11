Na Senovem so danes zjutraj okoli osmih v potoku opazili negibno osebo. Na pomoč so poklicali krške poklicne gasilce, ki so jo s pomočjo vrvi in nosil iznesli na brežino. Ko je zdravnik potrdil, da je oseba preminula, so jo prenesli na varno lokacijo in jo tam predali dežurnim policistom in pogrebni službi. preberite več » ...