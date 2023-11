Ob 13.55 je v naselju Javorje, občina Črna na Koroškem, osebno vozilo trčilo v drevo. Gasilci KGZ Ravne in PGD Črna na Koroškem so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo ter nudili pomoč pri prenosu poškodovanega do helikopterja, ki je osebo prepeljal v UKC Maribor. Tri lažje poškodovane osebe so reševalci NMP ZRCK Ravne oskrbeli na kraju.