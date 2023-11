Ob 22.21 se je v naselju Pivola, občina Hoče – Slivnica, zaradi sevanja toplote iz peči pregrel in zagorel tram. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Hoče so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in pregledali objekt, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Hoče so ostali na gasilski straži in pred odhodom še enkrat opravili pregled objekta.