FOTO: Ponoči na Piramidi zagorel avtomobil Maribor24.si Ob 1.04 je na Piramidi v Mariboru gorelo osebno vozilo, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Maribor so požar pogasili. Gasilci PGD Maribor – mesto so ostali v pripravljenosti pod Piramido.

