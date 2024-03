Garnbretova za CNN o pasteh plezanja in motnjah hranjenja: Imela sem srečo 24ur.com Olimpijska prvakinja in večkratna svetovna prvakinja Janja Garnbret je za enega največjih ameriških medijev CNN spregovorila o temnih plateh v svetu tekmovalnega plezanja. Priznala je, da imajo številni športniki motnje hranjenja, saj velja zmotno prepričanje, da manjša teža pomeni hitrejše plezanje. Danes je še toliko bolj hvaležna, da je imela ob sebi ljudi, ki so jo vodili na zdravo pot profes...

Omenjeni Francija

Janja Garnbret

Olimpijske igre Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Robert Golob

Boštjan Cesar

Peter Prevc

Bojan Jokič