Ottawa domačemu Buffalu zabila pol ducata golov 24ur.com Hokejisti Bostona so ponoči gostovali v Tampi in izgubili z 1:3 ter s tem zapravili priložnost, da se v vnovič vrnejo na prvo mesto vzhoda in lige, kjer so s točko prednosti New York Rangers. Na drugi tekmi večera v ligi NHL je Ottawa presenetljivo slavila v Buffalu s 6:2.

