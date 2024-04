Dončić s 47 točkami in devetimi trojkami končal zmagoviti niz Houstona RTV Slovenija Luka Dončić je jemal sapo v Toyota Centru. S 47 točkami, 12 skoki in 7 podajami je bil nerešljiva uganka za obrambo Houstona, ki je izgubil proti Dallasu s 107:125. To je bila že sedma zaporedna zmaga razigranih Mavericksov.

