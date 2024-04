Poklukarja na Obrežju pričakali jezni domačini, azilnega doma ne bodo dovolili 24ur.com Notranji minister Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta se mudila na obisku na območju PU Novo mesto ter se seznanila s tamkajšnjimi varnostnimi in migracijskimi razmerami. Ob tem je Poklukar ocenil, da so te stabilne. So pa z brežiškim županom ostali na nasprotnih bregovih glede izpostave azilnega doma na Obrežju.

