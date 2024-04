Občine so izpolnile obljubo in vložile upravni spor Dnevnik Minister za notranje zadeve in generalni direktor policije sta se na delovnem obisku na območju Policijske uprave Novo mesto seznanila z varnostnimi in migracijskimi razmerami. Občine, kjer naj bi stale azilne izpostave, pa so uradno vložile zahtevo...

Sorodno





















Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Vladimir Prebilič

Robert Golob

Janez Janša

Asta Vrečko

Matej Tonin