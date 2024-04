Piše: Moja Dolenjska Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta včeraj obiskala še Policijsko postajo Ormož in župana Občine Središče ob Dravi Tonija Jelovico. Poklukar je o odločitvi vlade o azilnem domu dejal, da bo to izziv za policijo, a bodo varnost zagotovili. Stališč glede azilnega doma niso zbližali, kot je razumeti, pa vlada namerava z izpo ...