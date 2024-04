[Video] Poklukarja in Jušića v Središču ob Dravi pričakali protestniki Nova24TV Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta danes obiskala Središče ob Dravi, kjer sta se sestala z županom občine. Vlada se je namreč namenila, brez posvetovanja s tamkajšnjo skupnostjo, tam vzpostaviti azilni dom, oziroma migrantski center. Ministra vodjo policistov so med njunim obiskom pričakali jezni protestniki. Kot vemo, vlada ne odstopa ...

