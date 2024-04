Brežice je včeraj obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, spremljali so ga vodilni s policije, tudi z novomeške policijske uprave. Z županom Ivanom Molanom in njegovimi sodelavci so se pogovarjali o varnostnih razmerah v občini in urejanju 1. faze registracijskega centra na meji, ki bi lahko postal azilni center. Dogovora o azilnem centru niso dosegli, pravzaprav se stališče brežiške ...