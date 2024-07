V Logarski dolini razmišljajo, da bi prestavili pot do slapa Rinka RTV Slovenija Nedeljsko neurje v Logarski dolini je po dobrem tednu dni znova razdejalo območje pod slapom Rinka. Zato v občini Solčava razmišljajo, da bi pot do slapa prestavili drugam, dokler se struga Savinje na tem območju ne zaščiti in očisti.

