Leškijeva ekspresno hitro opravila z Gruzijko za uvrstitev v 2. krog 24ur.com Dan D za slovenski judo na OI v Parizu. V kategoriji do 63 kg se bo predstavila Andreja Leški, ki ima kot sedma nosilka ugoden žreb in odprto pot v četrtfinale, od tam dalje pa lahkih tekmic ni več. Cilji Koprčanke, ki vadi pri Bežigradu, pa so mnogo višji – kolajna.

