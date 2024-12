Osumljenci za mafijski umor pri preiskovalnem sodniku, znano, kaj naj bi jih izdalo SiOL.net Policisti so pred preiskovalnega sodnika na okrožno sodišče v Ljubljani malo pred 15. uro pripeljali tri osumljence za mafijski umor Satka Zovka, ki so ga ubili pred dobrim tednom dni v avtomobilu na Poti za Brdom v Ljubljani. Zelo verjetno bo sodnik zanje odredil pripor, je poročal portal N1. Ob 17. uri bodo nove podrobnosti o preiskavi in prijetju treh osumljencev predstavili tudi na Generalni p...

Sorodno































Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Tim Mastnak

Gloria Kotnik

Janez Janša

Robert Golob

Miha Hrobat