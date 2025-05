Koalicija in opozicija z nasprotnimi stališči pred referendumom 24ur.com Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o dodatkih k pokojnini za izjemne umetniške dosežke so v oddaji 24UR ZVEČER svoja stališča soočili zagovorniki in nasprotniki zakona, in sicer: Asta Vrečko iz Levice, Zvonko Černač iz SDS, Matej Arčon iz Gibanja Svoboda in Iva Dimic iz Nove Slovenije.

