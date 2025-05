Piše: Metod Berlec S priljubljenim slovenskim pisateljem Ivanom Sivcem smo se pogovarjali o kulturi in aktualnem družbenopolitičnem dogajanju. Gospod Sivec, veljate za najbolj plodovitega slovenskega pisatelja. Lani ste ob tem času izdali knjigo Sledi mojih poti s podnaslovom Ob 75. življenjskem in 190. knjižnem koraku, kar je pregled vseh vaših knjig in pesmaric, ki ste jih do maja lani napisali ...