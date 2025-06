Moskva zatrjuje, da bodo popravili bombnike, ki so bili poškodovani v ukrajinskih napadih RTV Slovenija Ruska vojaška letala so bila v ukrajinskem napadu poškodovana, vendar ne uničena, je sporočil namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov in napovedal, da bodo poškodovana letala popravili.

