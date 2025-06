Veliki shod za zaščito stare Ljubljane Radio Ognjišče Gradnja podzemne garažne hiše na ljubljanski tržnici je še vedno eden od projektov, ki si jih želijo na Mestni občini Ljubljana. Jutri se postopek nadaljuje, in sicer bo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ustna obravnava v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. A ni še vse izgubljeno, saj je glas javnosti pomemben in celo ključen, poudarja mestni svetnik Aleš Primc, ki org...

