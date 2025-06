Sindikat kmetov po volčjem pokolu 30 ovac na ministrstvo naslovil pismo zaskrbljenosti zaradi zveri RTV Slovenija Sindikat kmetov Slovenije opozarja, da so napadi volkov in medvedov dosegli točko, ko so podeželani izpostavljeni nevarnostim in strahu. Predstavnik sindikata je povedal, da sprememba evropske zakonodaje daje večjo prožnost glede populacije volkov.

