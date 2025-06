V Novi Gorici ustanovili zamejsko kulturno koordinacijo Primorske novice S slovesnim podpisom so v Novi Gorici danes ustanovili zamejsko kulturno organizacijo. Listina o ustanovitvi koordinacije združuje krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. Podpisala sta jo tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter ministrica za kulturo Asta Vrečko.

