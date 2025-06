V Novi Gorici so ustanovili zamejsko kulturno koordinacijo, v okviru katere si bodo prizadevali za krepitev skupnega slovenskega prostora, za povezovanje, mreženje in izmenjavo informacij, znanja in dobrih praks. Listino o ustanovitvi koordinacije, ki združuje krovne kulturne organizacije Slovencev v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski, so podpisali podpredsednik vlade Republike Slovenije in m ...