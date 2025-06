Novoustanovljena kulturna koordinacija bo povezovala štiri slovenska zamejstva Primorske novice V občinski palači v Novi Gorici so včeraj slavnostno podpisali listino zamejske kulturne koordinacije. Z njo so se krovne zamejske kulturne organizacije iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije zavezale pomoči in povezovanju na področju kulture. Med podpisniki listine sta bila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

