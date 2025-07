Evropska sredstva za boljšo dostopnost storitev in informiranje o dolgotrajni oskrbi Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Dostopna dolgotrajna oskrba – Izboljšanje dostopnosti storitev in informiranje o dolgotrajni oskrbi. Za projekt v skupni vrednosti 1.243.363 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 777.101,88 evra evropskih sredstev.

