Evropska sredstva za razvoj inovativnih podjetij s področja kulturnih in kreativnih sektorjev Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij - Center za kreativnost 2025. Za javni razpis v skupni vrednosti 2.028.124,37 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1.268.965,07‬ evra evropskih sredstev.

