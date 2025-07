Za izboljšanje dostopnosti storitev dolgotrajne oskrbe tudi evropski denar Primorske novice Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropski denar za projekt Dostopna dolgotrajna oskrba - Izboljšanje dostopnosti storitev in informiranje o dolgotrajni oskrbi. Za projekt v skupni vrednosti 1.243.363 evrov bo Evropski socialni sklad plus prispeval 777.101,88 evra evropskega denarja, so sporočili z ministrstva.

