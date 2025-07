Evropska sredstva za boljše delovne pogoje, varnost pri delu in socialni dialog Vlada RS Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Ukrepi za spodbujanje kolektivnega dogovarjanja in krepitve zagovorništva in predstavništva zaposlenih. Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval 3,2 milijona evrov evropskih sredstev.

