Nemške pohodnike na poto na Prisank zajela megla, morali so jih rešiti Svet 24 Štiri nemške pohodnike, stare od 25 do 35 let, ki so se podali na Prisank po zahtevni Hanzovi poti, so v soboto popoldne v dolino pospremili gorski reševalci, tudi s pomočjo helikopterja.

