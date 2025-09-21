|
|
Trump: ZDA bodo Poljski in baltskim državam pomagale pri obrambi v primeru ruske eskalacije
|
RTV Slovenija
|
nedelja, 21. september 2025 ob 19:38
|
Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da bodo ZDA Poljski in baltskim državam pomagale pri obrambi, če bo Rusija okrepila svojo vojaško aktivnost v regiji.
|
